L'anterior majoria va concedir una excedència a Grau abans de plegar

Gili defensa que “no hem fet fora ningú” i que tots els contractes de relació especial s’esgotaven amb la fi del mandat, el 31 de desembre

El nou equip de govern escaldenc no ha matingut cap dels treballadors lligats a l’anterior corporació amb contractes de relació especial, situació que va generar un cert rebombori atès el perfil tècnic d’alguns d’ells. La cònsol major, Rosa Gili, va voler deixar clar i precisar ahir que “no hem fet fora ningú” perquè a tots se’ls acabava el lligam laboral el mateix dia que plegaven aquells que els havien contractat, el 31 de desembre, tal com estableix la Llei de la funció pública per a aquest tipus de relació contractual. “No teníem cap relació laboral, cap vincle amb aquestes persones”,

