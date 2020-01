Actualitzada 22/01/2020 a les 07:08

Unicef, amb els hotels Plaza, organitzarà la setmana vinent una nova edició dels Encants del Plaza que tracta d’un mercat solidari on s’intenta donar sortida a mobles com matalassos, somiers, sofàs, taules o cadires per recaptar diners per a les iniciatives de l’ONG a la República del Congo per millorar l’accés als serveis bàsics de les persones amb vulnerabilitat.