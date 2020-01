El comú estudiarà passos alternatius durant les tres setmanes que duraran els treballs

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, va indicar ahir durant la celebració de l’escudella de Sant Sebastià que d’aquí a poc s’iniciaran les obres de separativa d’aigües a la part més cèntrica del poble. “En tema d’aigües residuals i pluvials hi ha un concurs que s’ha adjudicat per a l’avinguda Verge de Canòlich, en el tram que va des de la caseta de Naturlandia fins a la plaça de la Germandat.” Així doncs, va exposar que “els treballs començaran en breu i, a partir d’aquí, s’ha de fer una planificació per als quatre anys per anar

