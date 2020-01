Sant Julià reparteix 2.500 racions d'escudella

El cònsol major, Josep Majoral, ha remarcat la importància dels valors com la germanor durant la celebració del patró de la parròquia

Actualitzada 20/01/2020 a les 18:12

Redacció Sant Julià de Lòria

Sant Julià de Lòria ha celebrat la tradicional diada de Sant Sebastià i ha repartit 2.500 racions d'escudella. Els cuiners s'hi han posat a les sis de la matinada a la plaça de la Germandat i a les 12 del migdia ja hi havia gent fent cua. Tot i això, no s'ha començat a servir fins a les 13.20 hores i en poc més de mitja hora ja s'havien esgotat les racions. El cònsol major, Josep Majoral, ha remarcat la importància de valors com la germanor i ha explicat que estan treballant amb la Germandat amb el projecte de l'Hospital de Dia a la parròquia.