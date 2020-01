Polèmica per l'enderrocament de la caseta de turisme del Pas

El comú ha exposat en un comunicat que ja s'havien invertit 93.000€ per rehabilitar-la, però els problemes estructurals recurrents d'humitats van obligar a tancar-la

Redacció Andorra la Vella

La decisió presa pel comú d'Encamp per enderrocar la caseta de turisme del Pas de la Casa i fer-ne una de nova ha creat una polèmica que ha provocat una recollida de firma a les xarxes. Alguns veïns de la vila han creat una campanya a la plataforma change.org per recollir firmes per tal d'evitar que la destrueixin. Davant aquesta mobilització, el comú d'Encamp ha enviat un comunicat per explicar els motius pels quals s'ha seguit endavant amb la decisió presa per l'anterior equip comunal, on s'exposa que s'havien invertit 93.000€ per rehabilitar-la, però els problemes estructurals recurrents d'humitats van obligar a tancar-la.

El comú es reunirà aquest dimecres amb l'Associació de Veïns del Pas de la Casa per parlar sobre el futur de la caseta, que pretén construir-la de nou al carrer Sant Jordi, una de les entrades més importants de la vila, segons comenta. L'ens indica que a principis del 2018 es van mantenir dues reunions amb els veïns per presentar-los el projecte de remodelació dels entorns de l'església i del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa, on també se'ls va exposar la construcció prevista de la nova caseta a la part alta del carrer Sant Jordi.