El Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges se centrarà en el canvi climàtic

Les projeccions, que començaran el 29 de gener a les Fontetes de la Massana, tenen com a tema central la superació personal, el canvi climàtic i la conservació del planeta

El Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges arriba a la 12a edició Els consellers del es dues parròquies, Jordi Serracanta i Guillem Forné, han destacat la consolidació del cicle Comú de la Massana

Actualitzada 20/01/2020 a les 18:02

Redacció Andorra la Vella

La 12a edició del Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges d’Ordino i la Massana arrencarà pròximament amb set sessions que presentaran una història de superació, el canvi climàtic i conservació del planeta. Així ho han presentat avui el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana del Comú de la Massana, Guillem Forné, el conseller de Turisme, Esports i Dinamització del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, acompanyats d'Ester Segura de la Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia i Marta Palau, responsable de màrqueting de Viladomat Esports. El cicle, que compta amb la col·laboració de la Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia, apropa els espectadors a experiències d’esportistes, exploradors i aventures, que transmeten un missatge de superació, de conservació del planeta o de descoberta de la riquesa cultural i històrica de racons recòndits del planeta. Entre els aventurers s'hi troben Ekaterina Osinchkina, Guillem Casanova, Ramón Larramendi o Bernat Gasull. Els assistents que en vulguin gaudir ho podran fer, de franc, el pròxim 29 de gener al teatre de les Fontetes de la Massana a les 21 hores, on tindran l'oportunitat de fer preguntes als ponents.