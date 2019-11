Es constitueix el quart Consell d'infants Els consellers infants amb la cònsol major. Comú Andorra la Vella

Actualitzada 20/11/2019 a les 07:01

El comú d’Andorra la Vella va viure ahir la constitució del quart Consell d’infants. Es van nomenar els 12 nous consellers infantils de les escoles, als quals es van sumar els del British College of Andorra. Els joves van traslladar a la cònsol major, Conxita Marsol, les seves inquietuds i aquesta els va demanar que facin propostes per a final de curs i per a la festa major.