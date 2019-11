Els comerciants dels voltants de The Cloud demanen un espai públic

Asseguren que les obres prop de la plaça que van finalitzar al juliol els van comportar pèrdues importants en les vendes

Els establiments situats a la plaça de The Cloud demanen que no s’edifiqui a la zona on es troba l’antiga caserna de bombers. Asseguren que l’espai s’ha de mantenir com a espai públic, amb una zona verda, per exemple, “que donaria vida a la plaça”, assegura una de les comerciants. Amb les darreres obres al voltant de la plaça, que van finalitzar el mes de juliol, asseguren que van patir una davallada en les vendes.

El president de l’Associació de comerciants del Fener Boulevard, Joan Babot, explica que des de l’entitat estan contents amb l’espai que hi ha a hores d’ara,

