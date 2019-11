Els alumnes del British College s'incorporen al Consell d'Infants

Els estudiants dels centres educatius de la parròquia han proposat diverses idees que debatran i votaran el 2 de juny

Els alumnes del British College of Andorra s'han incorporat al projecte del Consell d'Infants de la capital, que s'ha constituït aquest matí. Els dotze nous consellers dels centres educatius de la parròquia han plantejat idees a treballar durant el curs per presentar-les i debatre-les el 2 de juny. Les propostes que han fet els estudiants de 5è i 6è han estat de zones infantils de jocs, espais esportius, pantalles digitals al carrer, màquines de reciclatge d'envasos i casetes de futa per ocells i gats del carrer.

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha explicat a la sala del consell de comú que bona part de les iniciatives que s'han aprovat en cursos passats s'han tirat endavant, com la construcció d'un skate parc a Santa Coloma, la nova plaça de l'entrada de l'escola andorrana, la substitució dels plàstics per bosses biodegradables per recollir els excrements dels gossos del carrer, entre d'altres.