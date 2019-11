Aparcament i nou passatge

Valida el projecte executiu per dur a terme l’excavació, l’enderroc i la construcció de l’estacionament en un període màxim de tres anys

Actualitzada 19/11/2019 a les 13:07

Lorena Giménez Andorra la Vella

El comú d’Escaldes-Engordany dona un impuls al projecte per construir l’aparcament de la part alta, que se situarà a la carretera de l’Obac. Durant la sessió del consell de comú celebrada ahir es va aprovar el projecte executiu d’excavació, enderroc i construcció de la infraestructura. El pressupost estimat per a l’edificació és de 12 milions d’euros plurianuals i disposarà de 600 places per a turismes i motocicletes. L’ens comunal va dir que aquesta setmana es publicarà al BOPA el concurs per fer l’enderroc dels espais afectats per la construcció i procedir després a l’excavació del terreny.

La consellera de Finances i Compres, Núria Gómez, va explicar que el projecte s’haurà de dur a terme en tres anys, fins al 2022, i va matisar que “aquesta edificació no requerirà de cap endeutament per al pròxim comú, ja que l’hem aprovat tenint l’import necessari per construir-lo. No comprometem els futurs mandataris de la corporació, es finança amb recursos propis d’aquesta legislatura”. L’aparcament de la part alta de la parròquia se situarà enfront de la gasolinera de la carretera de l’Obac i esdevindrà el primer nexe d’unió entre la via i el carrer de l’Obac, ja que els vehicles hi podran accedir per ambdues entrades (superior i inferior) i tindrà un ascensor públic que facilitarà al vianant el desplaçament entre aquests dos nivells de manera molt ràpida i segura.

Per la seva banda, el conseller de l’oposició liberal Higini Martínez-Illescas es va mostrar satisfet que el projecte es dugués a terme, però va manifestar que els costos previstos per a l’edificació “no em quadren. Penso que és un pàrquing necessari però el preu està molt a l’alça, considero que hauria de sortir un import més rendible”. Així, Cèlia Vendrell, consellera del Partit Socialdemòcrata, va lamentar que no s’hagi iniciat la construcció de l’aparcament abans del final de la legislatura, ja que és un projecte que fa molts anys que va de llista en llista. “Van dir que vostès marxarien amb aquest projecte acabat i ja es pot veure que no ha estat així, fa setze anys que volta.”



Passatge del Fener

Durant el consell de comú, la corporació també va aprovar l’aplicació d’un conveni entre el comú escaldenc i un propietari privat per poder habilitar un passatge per a vianants que connectarà l’avinguda Carlemany amb la del Fener. El passatge se situarà a l’altura de la plaça Coprínceps i serà batejat com a passatge Josep Vidal Martí. La intenció de la corporació és poder remodelar i arreglar l’actual accés per permetre el pas a persones amb mobilitat reduïda.

Un altre dels punts del dia va ser l’activació del termini de pròr­roga pels espais de Caldea, entre el comú i la societat Semtee, durant vint anys més, fins al 12 de gener del 2062. “Els contractes que tenim actualment finalitzen l’any 2042, però permeten realitzar una ampliació de fins a vint anys més”, va puntualitzar Gómez. I va argumentar que en un període d’entre quatre i sis anys es durà a terme la restauració de la coberta del termolúdic amb un import aproximat de cinc milions d’euros.

