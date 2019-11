Colofó a la temporada

Quatre colles van participar ahir en la V Diada dels Castellers d’Andorra a Sant Julià, que va posar punt final a la temporada de tres d’aquestes amb gran èxit, sobretot per als andorrans que van descarregar un 5 de 6, un 3 de 6 per sota i un 4 de 6 amb agulla.

Intentarem que aquesta diada sigui l’esclat, una actuació per començar la remuntada.” Amb aquesta ambició es va prendre el president dels Castellers d’Andorra, Juli Peña, la celebració de la V Diada de la colla castellera andorrana, una jornada que va ser tot un èxit per a les quatre colles participants que van descarregar totes les seves construccions. A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria es van arreplegar, conjuntament amb els Castellers d’Andorra, la Colla Castellera de la Cerdanya, els Sagals d’Osona i els Castellers de Rubí. De fet, de la banda andorrana hi van participar prop