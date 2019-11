El comú busca 320 persones en el marc d'una neteja del cens

Els interessats tenen un mes per regularitzar la situació al registre

El comú de Sant Julià de Lòria busca 320 persones en el marc d’una neteja del cens. En aquest sentit, el comú va acordar en la reunió de la junta de govern del 6 de novembre publicar un edicte en el qual es fa públic el nom de les persones les quals no ha pogut localitzar personalment i els atorga un termini d’un mes, a partir de la publicació de l’edicte, per efectuar les al·legacions pertinents i s’adrecin a les oficines de l’administració per regularitzar la seva situació registral al cens de població de la parròquia de Sant Julià de