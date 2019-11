Actualitzada 13/11/2019 a les 06:52

El cap de llista de terceravia a Ordino, Jordi Balsa, va qualificar d’electoralista l’aprovació del POUP en el consell del comú. Per Balsa, que no hi hagués cap vot en contra i a última hora responia a “una estratègia calculada”. Finalment, des de terceravia van qualificar l’aprovació de “poc ètica, però legítima”, perquè ho veien com un punt de debat per a les comunals.