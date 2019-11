Tudó acusa Mortés d'electoralisme per aprovar ara el pla urbanístic

La consellera també ha demanat el detall dels costos de la redacció del projecte i de l’assessorament del cònsol

Sandra Tudó va retreure al cònsol major, Josep Àngel Mortés, que portés al consell del comú l’aprovació definitiva de la primera reforma del pla d’ordenament urbanístic de la parròquia d’Ordino (POUP). La consellera liberal va criticar que es dugués a poc més d’un mes de les eleccions comunals i que “haurien d’haver deixat per al proper consell del comú la votació definitiva”.

Tudó també va explicar que la seva companya de legislatura, Eva Choy, era qui havia format part de la comissió que s’encarregava del POUP; per la seva part la candidata a cònsol menor amb Mortés no va fer cap