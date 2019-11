Marc Cartes tindrà una estrella al Boulevard Fener

El comú d'Andorra la Vella homenatjarà dissabte la trajectòria professional de l'actor amb el descobriment d'una placa

Actualitzada 12/11/2019 a les 17:57

Redacció Andorra la Vella

L'actor Marc Cartes tindrà una placa al Boulevard de les estrelles a partir d'aquest dissabte com a reconeixement professional. El comú d'Andorra la Vella i l'Associació de comerciants del Boulevard Fener volen homenatjar així la trajectòria de l'actor, com ja ha fet amb altres quatre personatges il·lustres per a la parròquia i el pais, com són Cyril Despres, Toni Bou i els germans Claret.

Marc Cartes va néixer el 12 de setembre de 1970 a la capital andorrana, tot i que la seva experiència professional sempre s'ha desenvolupat a Catalunya, on viu des dels 17 anys. És un rostre habitual de sèries de televisió de TV3 com 'Poblenou' (1994), 'Laberint d'Ombres' (1998), 'Temps de Silenci' (2001), Ventdelplà (2005), 'Cites' (2015) o 'Com si fos ahir', on hi participa des de l'any 2017, entre d'altres.