Tudó acusa Mortés d'electoralisme per aprovar el pla d'urbanisme

La candidata de MovemOrdino també ha demanat explicacions al cònsol major pels costos de redacció i assessorament de la nova normativa urbanística

Tudó acusa Mortés d'electoralisme pel pla d'urbanisme El cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés i la consellera de MovemOrdino, Sandra Tudó Fernando Galindo

Actualitzada 11/11/2019 a les 18:35

Redacció Andorra la Vella

El cómu d'Ordino ha aprovat, per unanimitat, la primera revisió del pla d'urbanisme de la parròquia durant la sessió, de caràcter extraordinari, del Consell del Comú. La candidata de MovemOrdino, Sandra Tudó, ha criticat la pressa del cònsol major, Josep Àngel Mortés per portar a terme l'aprovació del projecte i li ha preguntat per què no ho posposava per després d'eleccions. Mortés ha explicat que actua ara perquè el seu equip treballarà fins el pròxim 31 de desembre. La consellera ha preguntat pels costos en relació a la redacció i l'assesorament del pla.

El segon punt de l'ordre del dia ha estat l'adjudicació urgent del concurs públic nacional per a la concessió de la gestió del servei públic del refugi guardat Borda de Sorteny.