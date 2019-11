L’objectiu de la companyia és iniciar les obres de la que serà la tercera planta de cogeneració, que hauria d’estar acabada el 2022

La central de cogeneració del Pas de la Casa és la tercera projectada per Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), que ja té en funcionament de la de Soldeu i en execució la de la Comella. Quant a la del nucli encampadà, el projecte de pressupost de la companyia elèctrica apunta que s’ultimen els estudis tècnics per determinar el potencial del projecte i que, si són favorables, l’obra arrencaria ja el 2020, exercici per al qual s’ha pressupostat una partida d’1,5 milions. La previsió de finalització és el 2022 i, l’objectiu, produir electricitat mitjançant motors alternatius alimentats amb gas natural i aigua