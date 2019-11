Actualitzada 08/11/2019 a les 06:46

Els alumnes de quart de segona ensenyança de l’escola andorrana de Santa Coloma organitzen l’11 de desembre un quinto per recaptar diners per al viatge de fi de curs. Per aquest motiu, i com cada any, es demana la la col·laboració a diverses entitats per poder oferir regals als assistents al quinto.