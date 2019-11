Els comerciants sol·liciten al comú que hi hagi més agents de circulació

Més seguretat i un autobús directe entre el Pas de la Casa, l’Hospitalet i Acs-dels-Tèrmes. Aquestes van ser les demandes més destacades dels empresaris i comerciants del Pas en la reunió que van mantenir ahir amb el Govern i el comú d’Encamp. La d’ahir és fruit d’un seguit de trobades periòdiques pactades, entre les administracions nacionals, la comunal i els comerciants del Pas, per resoldre les problemàtiques endèmiques i les reivindicacions provinents de la localitat encampadana.



Seguretat i transport

Els empresaris pretenen que el Govern hi desplegui més agents. Però les demandes van més enllà i no reclamen únicament efectius policials per