Vila negocia amb la Federació de Canoa fer una prova al riu

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va manifestar que el comú està duent a terme negociacions amb la Federació de Canoa i Caiac per realitzar una prova de descens al riu Valira. “És possible que es tiri endavant, però seran decisions que prendrà qui les hagi de prendre”, va explicar Vila sobre la possibilitat de fer descensos en canoa i ràfting. El cònsol major lauredià manté la seva percepció que proves d’aquestes característiques no necessitarien un bombeig d’aigua tan important per part de Forces Elèctriques d’Andorra com va fer durant el ràfting que es va