El comú de la capital defensa que les línies correctes són les del POUP del 2017 i no les presentades

el 2007

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va anunciar ahir al Diari que el comú anirà al Tribunal Constitucional pel litigi sobre la definició dels límits amb Sant Julià de Lòria. Per això, presentaran un incident de nul·litat d’actuacions contra la sentència emesa pel Tribunal Superior.

Tot ve per una disputa entre les parròquies, que mai havien definit de manera reglamentada el límit entre totes dues. En aquest sentit, el planejament urbanístic presentat el 2017 per la capital, i que situava més a prop de Sant Julià de Lòria el límit entre les dues parròquies, diferia del presentat pel mateix