Noves càmeres de comptatge dels usuaris en un tram de la xarxa verda

S’instal·laran equipaments a l’itinerari del camí ordinenc comprès entre l’església de Santa Bàrbara i la Cortinada

L’itinerari de la xarxa de camins verds d’Andorra (XIVA) que passa per Ordino inclourà noves càmeres de comptatge dels visitants. Així queda reflectit al projecte de la fase 1 del subministrament i instal·lació d’equipaments del Pla sectorial d’Infraestructures Verdes (PSIVA) al seu pas per la parròquia ordinenca, tot i que aquest sistema no estava previst inicialment. Les càmeres de comptatge permeten polir el control de la freqüentació dels usuaris de l’itinerari i es podrien elaborar estadístiques molt més precises per a la millora d’aquesta mena d’espais. S’han definit quatre zones amb accessibilitat a una xarxa elèctrica per tal d’obtenir informació