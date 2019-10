Una vorera entre la Massana, Erts i Arinsal pel pressupost participatiu

La proposta, amb 964 vots, ha estat la preferida entre les 23 que van passar el tall

Una vorera a la CG-4 i CG-5 per unir la Massana, Erts i Arinsal ha estat la proposta més votada per la ciutadania en l’edició del 2019, la tercera, del pressupost participatiu. Si no succeeix res estrany, demà el ministeri d’Ordenament Territorial designarà aquesta proposta com la guanyadora, en la qual s’invertiran els 300.000 euros destinats en els comptes del 2019 per al pressupost participatiu. Si realitzar la proposta més votada té un preu inferior als 300.000 euros hi hauria la possibilitat de dur a terme les següents fins esgotar el pressupost.

La proposta guanyadora ha rebut 964 vots en un