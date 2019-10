Les feines per assegurar el terreny van arrencar ahir amb el buidatge de la part baixa, per evitar que les pedres surtin de la zona tancada

La Portalada continuarà en fase 3. Això vol dir que la vigilància contínua a la zona per part dels cossos de seguretat i que la prohibició d’aparcar a l’exterior dels grans magatzems Punt de Trobada seguiran mentre durin els treballs. No vol dir, va precisar el tècnic d’Ordenament Territorial Josep Maria Huertas, que no es pugui baixar fins a fase 2 (i, per tant, relaxar les mesures) si l’evolució dels treballs així ho dicta. Unes tasques que tenen un termini de durada de tres setmanes, però també subjecte al que dicti la meteorologia. Un episodi de pluges pot alentir-lo, a