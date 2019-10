Més mesures de seguretat a la portalada pels despreniments

Una pedra d’uns quinze quilos supera el mur de taulons i cau a l’altre costat de la carretera

Actualitzada 29/10/2019 a les 07:56

Redacció Andorra la Vella

El despreniment d’una roca de més de quinze quilos va superar les proteccions i va caure a l’altre costat de la carretera. Abans, una altra havia impactat a la protecció, trencant alguns taulons. Aquest nou contratemps va provocar una reunió de la comissió de seguiment, que va decidir l’ampliació de les mesures i mantenir el nivell tres d’alerta.

La comissió compta amb els ministres d’Ordenament Ter­ritorial i d’Interior, a més a més de tècnics del Govern i geòlegs externs. D’acord amb les anàlisis realitzades, es va decidir aplicar mesures correctores. El cap de gabinet tècnic d’Ordenament Territorial, Josep Maria Huertas, va comparèixer ahir per dir que estan “davant d’un fenomen dinàmic que fa que ens anem adaptant” i que s’estan “analitzant en temps real els moviments”.

La primera mesura que s’hi aplicarà serà la instal·lació d’una malla electrosoldada, que hauria d’estar acabada en les properes dues setmanes, així com la reparació dels taulons i una escullera de formigó. Huertas també va explicar que els terminis d’execució són d’unes tres setmanes.



Zona de risc controlat

Josep Maria Huertas també va explicar què suposava que la zona de la Portalada, amb les circumstàncies actuals, fos un espai de “risc controlat”. El cap de gabinet va informar que no es podia evitar la caiguda de pedres i rocs, i per això es treballava que el risc fos mínim, tot reconeixent que “el risc zero en una situació així no existeix”.

Sobre el vessant nord de la Portalada, Huertas va afirmar que “és el més perillós”. Pel representant de la comissió que vetlla per la zona, les pluges de la setmana passada havien accelerat l’erosió i havia quedat demostrat que la zona “és molt sensible a l’aigua”.

També es va explicar que la zona nord té una cubeta que serveix per fer una primera acumulació de rocs. Els despreniments dels darrers dies l’havien omplert, així que també es va anunciar que seria buidada. Tan aviat com el ter­reny ho permeti, una màquina iniciarà la retirada deixant un espai de quatre a cinc metres.

A la zona sud, tot hi ser menys perillosa que la nord, el fet que hi hagi una cavitat més petita per l’acumulació de rocs va provocar que diumenge hi hagués dos despreniments. El primer d’ells va poder caure en l’espai d’acumulació, però el segon, que va ser el que va impactar contra els taulons, es va valdre de “l’efecte trampolí” per superar els obstacles i arribar fins a l’altre costat.

En aquests sentit, Huertas es va felicitar perquè “la protecció de taulons va servir per aturar la pedra. Es va demostrar que la instal·lació és eficaç”. Tant a la zona nord com a la sud, els tècnics van explicar que els despreniments responien a purgues naturals del terreny i que s’allargarien en el temps. Mentre durin les obres i el risc d’esllavissades, tot i ser controlables, el trànsit del carril més pròxim es trasllada al central per evitar qualsevol risc.