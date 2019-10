El comú instal·larà càmeres de vigilància als carrers principals

Actualitzada 29/10/2019 a les 07:15

Redacció La Massana

El comú de la Massana instal·larà càmeres de vigilància a les tres avingudes principals, un acord pres ahir per la corporació a la sessió ordinària del consell, celebrada després de la proclamació de l’única candidatura presentada a les comunals. La mesura pretén tenir un efecte preventiu i dissuasiu de possibles actes vandàlics o accions incíviques, sobretot relacionades amb abocaments. Per adquirir els equips, es va aprovar un crèdit procedent d’altres partides.

En la mateixa sessió es va donar llum verd al reglament que regula l’estacionament de caravanes, autocaravanes i vehicles camperitzats, que durant la nit hauran d’estar estacionats als punts habilitats o càmpings. La normativa permetrà que durant el dia puguin romandre al carrer per permetre l’accés dels usuaris als comerços i restaurants.