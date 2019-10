Aquesta mesura, així com el reglament que s'ha aprovat de regulació de l'estacionament de caravanes, vehicles camperitzats i autocaravanes, pretén garantir l'ordre a la via pública

La Massana instal·larà càmeres de seguretat al carrer Sessió ordinària del comú de la Massana Comú de la Massana

Actualitzada 28/10/2019 a les 13:25

Redacció Andorra la Vella

El comú de la Massana ha aprovat aquest matí a la sessió ordinària la instal·lació de càmeres de seguretat que s’instal·laran a les tres avingudes principals de la Massana. Aquesta mesura, que es durà a terme mitjançant un crèdit procedent d'altres partides, pretén garantir l'ordre a la via pública prevenint i dissuadint actes vandàlics o accions incíviques, sobretot abocaments. S'ha aprovat també el reglament de regulació de l’estacionament de caravanes, vehicles camperitzats i autocaravanes amb l'objectiu de solucionar algunes situacions on s'han identificat vehicles estacionats de forma semipermanent en diversos punts de la parròquia.

En aquest reglament s'ha coincidit que s'ha de permetre l'estacionament durant el dia per facilitar l'accés a comerços i serveis, però a partir de mitjanit les autocaravanes hauran d'estar estacionades als punts habilitats o càmpings.