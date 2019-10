Una fira de cap per avall

Més de 120 estands van rebre la visita de milers d’assistents en una segona jornada de la Fira que va estar marcada pel bon temps. Tot i que l’exposició de vehicles segueix sent el gran atractiu, els forfets amb descompte i la realitat virtual també van captar l’atenció.

Realitat virtual, food trucks, forfets amb descompte, cotxes de cap per avall i molta gent. Tots aquests elements, amb l’ajuda del bon temps, van fer del segon dia de la Fira d’Andorra la Vella una jornada positiva per tots els estands que van gaudir d’una bona afluència de gent “tot i tenir dies festius la setmana vinent”, segons Àlex Pastor, director comercial de Becier.

Els estands de cotxes i motos segueixen sent, com cada any, els espais més visitats, no obstant això, aquesta segona jornada de Fira es va caracteritzar per una bona distribució dels visitants arreu de les diferents zones