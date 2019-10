Actualitzada 26/10/2019 a les 06:48

El traumatòleg Santiago Raggio va impartir una xerrada per als padrins d’Ordino, per tal d’explicar de quina manera podien prevenir les lesions més corrents. Una de les coses que va recalcar el traumatòleg va ser la importància de portar una vida activa i també va afirmar que l’activitat física era important per a la recuperació i que Andorra era un entorn privilegiat per fer esport.