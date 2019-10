La Fira d'Andorra la Vella obre les portes de la 41a edició

Actualitzada 25/10/2019 a les 06:52

Redacció Andorra la Vella

La Fira d’Andorra la Vella arriba a la 41a edició i obre les portes avui a les onze. L’acte serà presidit pel cap de Govern, Xavier Espot, i la cònsol major, Conxita Marsol, i a més comptarà amb la presència d’altres autoritats.

Un dels principals atractius de la present edició és l’exposició Memòries de la construcció de l’avinguda Meritxell, que portarà els visitants pel llarg i ample de la història d’una de les artèries principals de la capital.

A banda de la nostàlgia, també hi haurà lloc per a la modernitat. Andorra Telecom, en el seu espai, presentarà una experiència audiovisual per tal de submergir el visitant en unes vivències úniques, donant a conèixer la música electrònica que es fa al país.