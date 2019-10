Santa Coloma estrena Centre d'Atenció Primària

El CAP, de més de 200 metres quadrats, compta amb serveis d'infermeria, assistent social i un metge de capçalera referent

Santa Coloma inaugura el Centre d'Atenció Primària El cap de Govern, Xavier Espot, Conxita Marsol i Joan Martínez Benazet a la inauguració del Centre d'Atenció Primària de Santa Coloma Eva Bosch

Actualitzada 24/10/2019 a les 16:32

Redacció Andorra la Vella

Santa Coloma ha inaugurat el Centre d’Atenció Primària, que portava operatiu des del juliol, amb serveis d'assistent social, mèdic i d'infermeria. El nou centre, de més de 200 metres quadrats, és més accessible per als usuaris i disposa d’instal·lacions més modernes per oferir un millor servei. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha exposat que hi haurà un despatx per a una assistent social i un metge de capçalera referent, "tenim un espai per a ell, es farà amb un concurs públic, i després el model serà similar al que tenim a l'hospital per les consultes externes d'especialistes".

Aquest dijous s'ha presentat el CAP ubicat a Prat Condal, on han assistit el cap de Govern, Xavier Espot, la Cònsol Major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el ministre d'Afers Socials, Victor Filloy, entre altres personalitats polítiques. La Cònsol ha explicat que el centre de salut del qual disposaven fins ara, a casa Quim de Dolsa, ja no donava l'abast perquè s'havia quedat petit i era poc accessible, així que disposar d'un nou centre era una prioritat, "aquest espai al mig de Santa Coloma era necessari. Des del comú fa molt temps que ho estàvem lluitant, vam aconseguir firmar aquest acord amb Govern l'estiu passat i finalment des del juliol ja és una realitat". El centre ja ha doblat el nombre de persones a qui se'ls presta el servei, comptant abans entre 8 i 10 persones diàries i ara en són unes 18 o 19, segons Marsol.