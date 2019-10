Jocs per a tothom a la plaça del Poble

El comú convertirà l'espai en una gran ludoteca on els infants podran jugar des del dissabte 26 d'octubre fins el diumenge 3 de novembre

Un paradís dels jocs Taller de pintura facial. Fernando Galindo

La plaça del Poble s'omplirà de jocs a partir d'aquest dissabte per celebrar el període de vacances escolars de Tots Sants. L'esdeveniment, que es mantindrà fins el diumenge 3 de novembre, comptarà amb una trentena de jocs tradicionals, com les anelles, la baldufa, el diàbolo, la corda de saltar o la xarranca, a més d'activitats dirigides per monitors com curses de sacs. Les activitats són gratuïtes i obertes a tots els públics i es faran de les 11 a les 14 hores, i de les 15 a les 18 hores.

Les Jornades de jocs tradicionals també s'ampliaran a sis centres escolars. Els dies 24 i 25 d'octubre i del 4 al 8 de novembre es farà participar els alumnes de primària, primera ensenyança i cursos elementals de les escoles de la parròquia, on també col·laborarà la gent gran d'Andorra la Vella per habilitar la Casa pairal de la plaça del Poble com un espai de jocs de taula.