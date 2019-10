Els comuns demanen al Govern que aclareixi la regulació dels interins

Treballen en l’adaptació de la Llei de Funció Pública a les ordinacions comunals

Els comuns estan treballant en l’adaptació de la Llei de Funció Pública a les ordinacions comunals. Tot i que ja quasi la tenen enllestida, un dels aspectes que queden per perfilar és la qüestió dels treballadors eventuals, que els genera dubtes. “La nova llei equipara en molts aspectes els interins als funcionaris públics, però creiem que no és clara la forma en què ho indica, i per aquest motiu tenim uns quants dubtes en aquest punt”. Per aquest motiu, demanen al Govern que aclareixi la regulació dels interins en la nova Llei de Funció Pública. Així ho va anunciar Conxita