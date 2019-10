Actualitzada 19/10/2019 a les 06:55

El túnel de la Tàpia va estar tancat durant mitja hora, entre les 13.04 i les 13.33 durant el dia d’ahir. El motiu que va provocar la restricció va ser l’avaria d’un camió. No obstant, es va poder habilitar un pas alternatiu i pràcticament no hi va haver afectacions viàries. D’altra banda, els bombers van intervenir a la rotonda del Km 0, a causa d’una taca d’oli.