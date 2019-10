Lafoz admet que “era una de les opcions que vam instar a explorar” i que “podria ser una alternativa satisfactòria per a tothom”

El partit socialdemòcrata i Liberals avalen el lloguer del terreny per a la construcció del nou Prat Gran a la parròquia d’Encamp. Així ho van afirmar els consellers del comú Pere Marsenyach (PS) i Maribel Lafoz (L’A). “Era una de les opcions que nosaltres vam instar a explorar. Podria ser una alternativa satisfactòria per a tothom, ja que la ciutadania no vol que desaparegui el Prat Gran del poble”, va declarar la consellera liberal. Marsenyach, per la seva banda, va manifestar que sabien que “s’han de buscar alternatives” i que aquesta acció es durà a terme en el següent mandat.