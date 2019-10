La cònsol major va visitar el jove a l’hospital i deixa el cas en mans de l’asseguradora, que decidirà quina serà la indemnització

Principi d’acord entre el comú i el jove accidentat al rec del Solà, que va agrair la preocupació de la corporació. D’aquesta manera ho van justificar les dues parts, i és que ni el ferit té la intenció de presentar-se davant la justícia ni el comú posa aquesta via com a preferent.

La cònsol major, Conxita Marsol, va visitar l’hospital per veure l’estat del ferit. “El vaig anar a visitar dimarts i la veritat és que el vaig veure molt bé i molt fort”, va dir Marsol, que va explicar que el següent pas és responsabilitat de l’asseguradora del comú: “El

