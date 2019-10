La 41ª edició del mercat, que se celebrarà el cap de setmana del 25 al 27 d'octubre, comptarà amb prop de 200 expositors amb productes artesanals i diverses activitats

La fira d'Andorra la Vella tindrà una aplicació La consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina, i el conseller de Joventut, Esports i Participació Ciutadana, Alain Cabanes, han presentat la 41ª edició de la Fira d'Andorra Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara

Actualitzada 15/10/2019 a les 13:24

Redacció Andorra la Vella

La 41ª edició de la Fira d'Andorra la Vella ha presentat l'aplicació "Fira d'Andorra la Vella" per a localitzar els estands i poder-los valorar. La consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina, i el conseller de Joventut, Esports i Participació Ciutadana, Alain Cabanes, han presentat aquesta novetat, la qual servirà per a fer les consegüents estadístiques de la fira. Codina, en referència a l'aplicació, ha explicat que "la gent del país ja sap la distribució dels estands, però és molt important que des de casa puguin veure quines són les parades que més els interessa", afegint que les persones que arribin als estands amb l'app rebran un obsequi.

Aquesta nova edició de la fira, que té lloc el cap de setmana del 25 al 27 d'octubre, comptarà amb prop de 200 expositors en 10.000 metres quadrats, on s'hi podran trobar productes artesanals i diverses activitats. Al mes de juliol ja s'havien venut tots els estands, la qual cosa sembla indicar que tindrà una alta participació, esperant arribar a unes 60.000 persones al llarg dels tres dies. El pressupost marcat per a aquesta activitat ha estat de 310.000€. Pel que fa a la ubicació en un futur, ambdós consellers aposten per a fer una sala multifuncional que serveixi per a ubicar diferents esdeveniments, afegint que estan disposats a cedir espais, tot i que han remarcat que és una tasca de Govern.

#1 Pere

(15/10/19 16:37)