Talls de circulació a Escaldes fins divendres

Els treballs de pavimentació a l'avinguda de les Escoles i la rotonda del Madriu es faran des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí

Actualitzada 14/10/2019 a les 13:04

Redacció Andorra la Vella

La xarxa viària d'Escaldes-Engordany es veurà afectada des d'avui i fins divendres de les 20.00 hores fins a les 6 del matí a causa de treballs de pavimentació a la rotonda del Madriu i l'avinguda de les Escoles. En el primer cas, hi haurà talls fins a l'aparcament Sant Fèlix entre avui i dimecres, mentre que l'avinguda de les Escoles romandrà tancada dimecres 16 i dijous 17 de les 22.00 hores fins a les 6 del matí, desviant la circulació per l'avinguda del pessebre i l'accés a Encamp serà per la carretera de l'obac.