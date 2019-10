La capital reparteix 1,3 milions de bosses per a excrements de gossos cada any

El comú distribueix 440.000 envasos de material biodegradable i compostable per contribuir a reduir el màxim de residus

Actualitzada 14/10/2019 a les 17:02

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella distribueix cada any 1,3 milions de bosses per recollir excrements de gossos i per reduir l'impacte que generen aquests residus ha decidit eliminar el plàstic de les bosses i substituir-les per d'altres fabricades amb material biodegradable i compostable que està fet amb políèster biodegradable i midó de blat. La iniciativa respon a una proposta plantejada al Consell d'Infants i s'ha concretat inicialment en la compra de 440.000 envasos que es troben ja en els vuit pipicans i els setanta punts amb dispensadors de bosses que hi ha a la parròquia on hi ha registrats 3.500 gossos.

El conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, ha manifestat aquest matí que encara que les noves bosses tenen un cost més elevat s'ha fet el canvi per contribuir a reduir el màxim de residus en la presentació dels nous envasos i ha demanat que tot i ser biodegradables els usuaris facin un "consum responsable" pre preservar el medi ambient.

#1 Bosses de paper sv plau

(14/10/19 17:05)