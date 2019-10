El Vide Dressing reuneix més de 60 parades i posa data a l'edició 2020

La setena edició del mercat de roba de segona mà va ser “tot un èxit” després d’ocupar totes les sales de la Closeta

Des de samarretes a tres euros fins a jaquetes per 15. Això és el que es va poder trobar durant el cap de setmana a la Massana a la setena edició del Vide Dressing, el mercat de roba de segona mà més gran del país, que va agrupar un total de 65 estands, la xifra màxima que permeten les sales de la Closeta.

Distribuïts estratègicament per ocupar tots els espais possibles, els estenedors amb roba seminova ocupaven totes les mirades de turistes i locals, que van aprofitar per comprar algunes peces de bona qualitat, en bon estat i per un preu