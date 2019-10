Actualitzada 13/10/2019 a les 06:49

El comú va difondre ahir a les xarxes socials l’aproximació del termini per presentar-se al desè Premi Narrativa Fantàstica. El concurs, obert per a totes les edats, té com a requisit essencial que el relat sigui de ficció i tingui una extensió d’entre tres i sis pàgines. El premi arribarà als 600 euros en el cas dels adults i les inscripcions es tancaran el 18 de novembre.