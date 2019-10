La consellera general afirma que “està molt compromesa” amb la seva tasca al Consell General

La presidenta suplent del grup Socialdemòcrata al Consell General, Rosa Gili, ha negat que sigui la cap de llista pel PS a les eleccions comunals per a la par­ròquia d’Escaldes-Engordany. Gili va confirmar al Diari que “avui en dia estic molt centrada en la meva feina com a consellera general” a la minoria.

A més a més, Rosa Gili va afegir que “de moment no va enlloc” i que el seu objectiu és treballar “per trobar solucions” al Consell General. Molt activa en les dues darreres sessions del ple, la consellera socialdemòcrata es refermà en la seva posició de mantenir-se com