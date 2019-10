Govern inspeccionarà 60 trams de barreres contra la caiguda de rocs

Estan situades al llarg de les set parròquies i serveixen de protecció de diversos trams de la xarxa viària del Principat

El Govern té previst inspeccionar l’estat de seixanta punts on hi ha instal·lades barreres de seguretat dinàmiques en zones de risc despreniments per evitar la caiguda de blocs rocosos a diversos punts de la xarxa viària del Principat. Si en alguna d’aquestes inspeccions, que tenen l’objectiu de conèixer l’estat actual d’aquestes proteccions, es detecten deficiències el següent pas serà procedir a la reparació de les barreres dinàmiques afectades. Les barreres dinàmiques situades a les zones a inspeccionar sumen un total de 11.661 metres lineals de tanques de protecció.

El projecte es troba actualment en la fase de licitació de la redacció