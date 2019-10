Satisfacció entre la minoria per la renúncia del comú al Prat Gran

L’oposició assenyala que els cònsol no van liderar les negociacions de manera adequada

Satisfacció entre els partits de la minoria d’Encamp arran de la decisió del comú de no comprar els terrenys del Prat Gran. En declaracions al Diari, representants liberals i socialdemòcrates van lamentar la manera com el consistori va dur a terme les negociacions i consideren que, en renunciar a la compra, es respecta l’opinió del poble. “Estem molt contents”, va explicar la segona dels liberals a la parròquia, Maribel Lafoz, qui va alertar que la negociació es va fer sense preveure “alternatives”. Per a la consellera, la compra de part dels terrenys per 16 milions d’euros suposaria l’endeutament de la

#1 Ciutadà andorrà

(10/10/19 09:01)