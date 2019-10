El PS confia que la compra del Prat Gran no es farà per falta de consens

Els dos consellers de la formació al comú encampadà consideren que ni el poble, ni la pròpia minoria, han entès el moviment

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents (PS+I) confien que la proposta de compra del Prat Gran del cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, finalment no tiri endavant per, entre d’altres coses, falta de consens. El conseller socialdemòcrata Joan Sans va manifestar que creu que el projecte no tirarà endavant “perquè han palpat com està la situació i que la proposta, tal com es posava damunt de la taula, no era viable”. En la mateixa línia es va manifestar el seu company de formació al comú d’Encamp, Pere Marsenyach. “Crec que la compra no seguirà endavant perquè no hi ha quòrum”,

#2 Andenc

(07/10/19 20:01)



#1 Alejandro

(07/10/19 14:39)