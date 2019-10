Ordino Arcalís allarga la temporada gràcies al telecabina fins a la Coma

L’estació d’esquí obrirà més dies que cap altra, del 16 de novembre al 3 de maig

Ordino Arcalís tindrà la temporada més llarga del Principat. L’estació preveu obrir del 16 de novembre al 3 de maig, unes dates que s’han fixat d’acord amb les condicions que presentava el ter­reny l’any passat. “La darrera temporada ens vam trobar que a mitjan novembre la zona de la Coma, que està a 2.200 metres, ja estava en condicions per esquiar, però encara no teníem el telecabina. Aquest any ja disposem d’aquesta infraestructura, així que si el temps ho permet podrem obrir abans”, explica Diana Pérez, responsable de l’equip de comunicació de l’estació. “Són previsions optimistes, però esperem que el