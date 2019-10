La onzena edició de la trobada, que se celebra a Prat del Roure, compta amb tallers d'estimulació de la memòria, com prevenir el fred, aprendre com s'utiltiza el mòbil i una masterclass de zumba

Els padrins es diverteixen al Saló de la Gent Gran Un grup de padrines es pinten les ungles durant les activitats del XI Saló de la Gent Gran Twitter comú Escaldes-Engordany

Actualitzada 03/10/2019 a les 13:31

Redacció Andorra la Vella

Els padrins s'ho estan passant d'allò més bé amb les activitats del XI Saló de la Gent Gran, que el comú d'Escaldes-Engordany ofereix avui a Prat del Roure. La jornada ha començat a les 9.30 del matí amb la inauguració oficial on hi han assistit el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Victor Filloy, la cònsol major d'Escaldes, Trini Marín, i el cònsol menor, Marc Calvet, entre altres autoritats. El matí ha servit per veure una demostració del departament caní dels cos de Policia, un taller d'estimulació de la memòria amb aplicacions, jocs i exercicis a càrrec de la Fundació Crèdit Andorrà, i una màster class de zumba, organitzada per Caldea. Els padrins també poden degustar propostes gastronòmiques de restauradors de la parròquia, aprendre com s'utilitza el mòbil gràcies a Andorra Telecom, com poden cuidar l'esquena amb una xerrada de la terapeuta Maria Pilar Fraguas i un taller de prevenció contra el fred, a càrrec de la Creu Roja andorrana. La jornada finalitzarà amb la tradicional desfilada i l'acte de cloenda, que se celebrarà a les 19.30 hores.