El secretari d’Estat assegura que el Principat vol mantenir les fronteres i el sistema d’autoritzacions

de treball i residència

La lliure circulació de persones i de mercaderies va ser una de les qüestions més tractades ahir al vespre al Palau de Gel, a Canillo, durant la reunió púbica per parlar de l’acord d’associació amb la Unió Europa (UE) liderada pel secretari d’Estat Landry Riba. Segons el secretari d’Estat, Andorra es posiciona per mantenir les fronteres i continuar amb el model que hi ha a dia d’avui, és a dir, mantenir les autoritzacions de permisos de residència i treball, tot i que va assegurar que caldrà negociar amb la UE la manera de gestionar-ho.

Riba va explicar que l’interès de l’acord

