Canillo inaugura el centre Com a casa per a padrins

La llar, que té capacitat per a una quinzena d'usuaris, té com a objectiu principal mantindre l'autonomia de les persones

Actualitzada 01/10/2019 a les 14:24

Redacció Andorra la Vella

Els padrins i les padrines de Canillo ja poden gaudir a partir d'avui del centre Perecaus Com a Casa, un servei que es posa a l’abast de tota la gent gran de la parròquia que vulgui gaudir d’un espai per fer trobades i realitzar activitats de relació social, benestar -com tallers de memòria- i confort.

Aquest matí ha tingut lloc la inauguració del nou centre per part del cònsol major, Josep Mandicó Calvó, i la consellera de Social de la parròquia, Rosa Maria Mandicó Alcobé qui ha destacat que "l'objectiu és que la gent surti de casa" per tindre una relació social i, d'aquesta forma, "mantindre la seva autonomia". També, la consellera ha volgut expressar la seva satisfacció amb els temps de construcció perquè "l'obra ha estat un èxit en quant a la previsió de calendari".