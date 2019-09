A la Vila Medieval el rei és el sol

Donzelles i cavallers de totes les edats van gaudir d’una jornada plena d’activitats i actuacions al voltant de l’avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià gràcies al bon temps i l’ambient festiu, que també va satisfer els paradistes després de la pluja de l’any passat.

El protagonista de la segona jornada de la XVII Vila Medieval no va ser cap drac, cavaller o donzella. El rei aclamat per tots va ser el sol. El bon temps que va fer ahir als carrers de Sant Julià de Lòria va convidar famílies andorranes i turistes a passejar per l’avinguda laurediana Verge de Canòlich, aturar-se a les nombroses paradetes amb productes artesans i participar en les diferents activitats que es van dur a terme durant tota la jornada. La Clàudia, la petita d’una família barcelonina, va ser un dels infants que van viatjar en el temps a l’època